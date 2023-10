Porto Sant’Elpidio | comunità sconvolta dalla morte improvvisa di una 15enne

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Choc e dolore in città per la prematura scomparsa di Alessia, 15 anni da compiere il prossimo 23 ottobre. La ragazza è stata colpita nella tarda serata di ieri da un malore fatale. Inutili i soccorsi. Frequentava l’Istituto alberghiero diin provincia di Fermo. Accertamenti in corso sulle cause del decesso che potrebbe essere legato a un aneurisma cerebrale. Il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’intera amministrazione comunale partecipano con commozione al lutto “per la perdita di una giovanissima concittadina. Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per unacosìed ingiusta. Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e le hanno voluto bene n pensiero di profonda vicinanza ed un forte abbraccio”. Pare che ieri ...