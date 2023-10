Porsche Festival 2023 | edizione al Misano World Circuit

2023, celebra il Marchio con un record. L'ottava edizione dell'evento si è conclusa con una partecipazione da record da parte del pubblico, che si è radunato presso il Misano World ...... quello del, nel quale il team modenese delle 911 GT3 Cup by CentroCatania ha schierato anche il parmense Navatta in Michelin Cup e collaborato attivamente al grande evento ...

Porsche Festival 2023: a Misano per celebrare i 75 anni del marchio La Gazzetta dello Sport

Raptor Engineering sfreccia sotto ai riflettori del Porsche Festival a ... SulPanaro

Miami heads to Miami this weekend October 14-15 for electric fun The nation’s #1 festival makes its way to Miami where thousands of festivalgoers will have the world's top electric cars & trucks, ...Francesco Maria Fenici consolida il suo terzo posto in Porsche Carrera Cup Italia nella classifica della Michelin Cup nella cornice più attesa e prestigiosa per il monomarca tricolore: il Porsche Fest ...