Ponte Messina | Salvini | ' obiettivo avvio cantieri estate 2024 e primo transito 2032'

(Di martedì 10 ottobre 2023) Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Stipendi, pensioni e famiglie saranno al centro di questa manovra economica e ovviamente, da ministro delle Infrastrutture e dei Lavori pubblici, ci sarà anche la copertura di qualche anno, se non di qualche decennio, di mancati investimenti in infrastrutture. Quanto alsullo stretto di, l'che ci siamo dati è l'apertura deinell'dele otto anni di lavori e iltreno, la prima auto attraversare lo stretto nel". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteointervenendo al Made in Italy Summit 2023 organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times.