Pnrr | cabina regia a Palazzo Chigi Terminate prime tre sessioni lavoro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Asonoletredidelladi, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, con all’ordine del giorno la verifica in ordine al conseguimento degli obiettivi della quarta rata, il monitoraggio degli obiettivi della quinta rata e la proposta di rimodulazione del Piano.La prima sessione di, che ha visto la partecipazione del Ministro della giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario per l’economia e le finanze, Lucia Albano e del rappresentante del Dipartimento per la transizione digitale, è stata l’occasione per fare il punto sulla quarta e sulla quinta ...