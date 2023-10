Più casi vitiligine dopo pandemia | effetto anche di mascherine e troppo gel

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Piùdiin Italialadi Covid. L'aumento osservato dai dermatologi, insieme a quadri clinici più gravi, è legato non solo alla perdita di diagnosi e terapie durante el'emergenza coronavirus, allo scompenso immunitario e al periodo particolarmente stressante, ma èl'dellee dell'uso smodato di gel igienizzanti. "Esiste un fenomeno che in termine tecnico si chiama isomorfismo reattivo di Koebner, per cui i traumi ripetuti sulla pelle del paziente affetto dapossono generare le macchie biattorno alla bocca e sulle mani slatentizzando o facendo peggiorare la malattia", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Paro ...