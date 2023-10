(Di martedì 10 ottobre 2023) La Formula 1 ha selezionatocomeesclusivo di pneumatici per il Campionato Mondiale e Global Tyre Partneral, con un'opzione di estensione per un ulteriore anno. Lo si ...

opera da molti anni ai massimi livelli dello sport automobilistico e sono certo che continuera' a garantire innovazione ed eccellenza sulla scena mondiale - aggiunge Mohammed Ben Sulayem, ...Questo accordo, avviato con l'omologazione tecnica ricevuta dalla FIA lo scorso giugno e ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA, nominacomeunico del FIA Formula One World ...

Pirelli fornitore esclusuvo F1 fino al 2027 Agenzia ANSA

Ufficiale, Pirelli fornitore F1 fino al 2027. Tronchetti: "Innovazione e sostenibilità" La Gazzetta dello Sport

MILANO (Reuters) - Pirelli prolunga la sua presenza in Formula 1 come "Global tyre partner". Formula 1 e Fia (Fédération Internationale de l'Automobile) hanno accettato l'offerta presentata dall'azien ...Il produttore italiano ha acquisito il ruolo di fornitore unico nel 2011 e al termine dell'ultimo accordo sarà in F1 da 18 stagioni, ma con la possibilità di incrementare ancora il rapporto lavorativo ...