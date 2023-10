Pippo Inzaghi si appresta a tornare in Campania | accordo vicino

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’esperienza di Benevento, Filippoè pronto a ripartire nuovamente dalla. L’ex tecnico della Reggina, rimasto svincolato dopo il fallimento della società calabrese, è il candidato alla successione di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, dopo l’ok definitivo del presidente Danilo Iervolino. Passaggi necessari, prima di giungere alla fumata bianca. L’esonero del tecnico portoghese appare ormai scontato, tanto che Superavrebbe già stabilito i termini dell’con quello che sarà il suo nuovo club.firmerà un contratto fino a giugno, con bonus e rinnovo automatico in caso di salvezza. La Salernitana ha dunque deciso di voltare pagina, dopo aver conquistato appena ...

