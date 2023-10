Pino Insegno | scelta drastica della Rai | che fine farà Il mercante in fiera

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il ritorno in Rai dinon è stato accolto con ascolti entusiasti da parte dei telespettatori. Il comico e doppiatore dopo anni di assenza dalla Tv di Stato in questa stagione televisiva è tornato, con grandi proclami e aspettative, al timonenuova edizione de Ilinsu Rai2. Il game show, però, ha registrato degli ascolti flop non riuscendo mai a superare la soglia del 2% di share ma al contrariondo spesso ben al di sotto. Dopo mesi di indiscrezioni e rumors adesso la Rai ha fatto lache è stata riportata da Giuseppe Candela su Dagospia: "I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal melonianoè finito più volte sotto il 2%. In virtù ...

, pronta una novità assoluta a Il Mercante in Fiera: cosa succederà nelle prossime puntate Il ritorno de Il Mercante in Fiera dopo 17 anni è stato più turbolento del previsto. Nonostante ...Tv8: 100% Italia ha ottenuto telespettatori (%); Nove: Don't Forget The Lyrics ha registrato telespettatori (%); Rai Due: Il Mercante in Fiera, con, segna 473.000 spettatori (2.6%) nella ...

Il Mercante in Fiera, spunta l’ipotesi vip per salvare Pino Insegno: cosa cambierà Libero Magazine

Il Mercante in Fiera verso la chiusura, si cerca un'uscita per Pino Insegno: la Rai ha due scelte Fanpage.it

Fine della corsa per Mercante in Fiera: il flop d’ascolti è ormai irriversibile e Pino Insegno è diventato una patata bollente da gestire ...C’è però una sottile differenza. Pino Insegno non è in tv da anni e non sappiamo se il pubblico si sia anche disaffezionato a lui in quanto conduttore…Max Giusti invece era andato molto bene in prima ...