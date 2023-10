Pineto-Pescara | Serie C | tv | streaming e pronostici

(Di martedì 10 ottobre 2023)è un recupero della quinta giornata del girone B diC e si gioca mercoledì alle 20:45:. Aè riesplosa la Zeman-mania, soprattutto perché gli abruzzesi stanno facendo un ottimo campionato e, contro il, formazione neopromossa che ha ambizioni solamente di salvezza, l’obiettivo per gli ospiti è quello di superare il Cesena al secondo posto e avvicinarsi alla Torres che al momento guida il campionato a punteggio pieno. Zeman (Lapresse) – Ilveggente.itE senza dubbio la formazione dell’allenatore boemo, per quelle che sono le qualità in campo, ha le carte in regola per riuscire nel colpo esterno. Due vittorie e un pareggio per llontano dall’Adriatico, un segnale di come ...

. Una prima volta storica.una contro l'altra per una gara ufficiale. Non era mai accaduto prima. Domani sera (20,45) si gioca, e in una partita di campionato di serie C. I precedenti tra le due società sono ...: il derby abruzzese di serie C si gioca domani allo stadio Adriatico con inizio alle 20,45. Ancora assente Franchini, out anche i nazionali Staver, Accornero e Tunjov. ...

Pineto - Pescara, in ottomila all'Adriatico per il primo storico derby Rete8

Pineto - Pescara, è il primo storico derby: 8mila tifosi Virgilio

Pineto privo dello squalificato Iaccarino e dell’infortunato Pellegrino. Amaolo potrebbe confermare per 9/11 la formazione schierata domenica scorsa col Pontedera.Una prima volta storica. Pineto e Pescara una contro l'altra per una gara ufficiale. Non era mai accaduto prima. Accade domani sera (20,45), e in una partita di campionato di serie C. I precedenti tra ...