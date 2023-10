(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - I risultati delle inchieste di famiglie e imprese a settembre suggeriscono che ladidell'economia italiananei. Lo indica l'nella nota mensile sull'andamento dell'economia. Il quadro internazionale è caratterizzato da differenti posizioni cicliche delle principali economie e incertezza circa il proseguimento delladi decelerazione dell'inflazione su cui pesa il rialzo delle quotazioni delle materie prime energetiche. Le revisioni dei conti nazionali trimestrali, in Italia, hanno confermato le variazioni congiunturali del Pil per la prima parte del 2023 diffuse precedentemente: all'aumento tra gennaio e marzo (+0,6%) è seguito un calo nel secondo trimestre (-0,4%). ...

Nel 2022, rimarca Gimbe, la spesa sanitaria pubblica nel nostro Paese in rapporto alè di 0,3 ... Che, tenendo conto di una popolazione residenteal 1° gennaio 2023 di oltre 58,8 milioni di ......la crescita delper quest'anno sarà dello 0,7 per cento invece dell'1,1 I problemi per Giorgia Meloni continuano ad aumentare, il fronte più caldo è quello economico, nello stesso giorno l'...

Pil: Istat, fase debolezza potrebbe proseguire nei prossimi mesi La Gazzetta del Mezzogiorno

Conti economici trimestrali (Revisione serie) Istat

Questa la fotografia scattata dall’Istat. Il trend negativo tanto a livello mensile che annuale è trainato dai beni intermedi (-0,9% su luglio e -6,3% su agosto 2022) e l’energia (rispettivamente -2,2 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ott - La produzione industriale ad agosto segna una crescita congiunturale dello 0,2% e una flessione ...