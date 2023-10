(Di martedì 10 ottobre 2023): «che non miper. La tv popolare quando è leggera e divertenteal pubblico,a me e svolge anche un importante ruolo sociale» Per gentile concessione dell’editore, anticipiamo il contributo dell’amministratore delegato Mediasetal “Libro dei Fatti 2023” dell’agenzia di stampa AdnKronos in uscita il 21 ottobre. Per gentile concessione dell’editore, anticipiamo il contributo dell’amministratore delegato Mediasetal “Libro dei Fatti 2023” dell’agenzia di stampa AdnKronos in uscita il 21 ottobre. «Mai ...

'Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto 'trash televisivo', un'espressione che a me non piace per niente. Spesso infatti e una facile scorciatoia per ...Questa edizione, poi, ha destato sin da subito la curiosità di molti telespettatori per via della nuova linea editoriale voluta daBerlusconi. Addio al trash e subito cambio di rotta, ...

Pier Silvio Berlusconi: "Trash televisivo Espressione che non mi piace per niente" TGCOM

Pier Silvio Berlusconi: «Trash Un'espressione che non mi piace. Ci sono stati momenti infelici e noi dobbiamo ilmessaggero.it

Lo sottolinea l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, nel suo intervento sul «Libro dei Fatti 2023» edito da AdnKronos, in uscita il 21 ottobre. «La televisione - prosegue l'ad ...Colpo di scena sull’eredità su Silvio Berlusconi : spunta un nuovo testamento che sarebbe stato sottoscritto dal Cav in ...