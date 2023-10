Pier Silvio Berlusconi dice la sua sul trash tv | “Espressione usata per denigrare | non mi piace”

Leggi su biccy

(Di martedì 10 ottobre 2023)con una nota stampa “per gentile concessione dell’editore” ha voluto dire la sua in merito altelevisivo e a quell’(che letteralmente significa “spazzatura”) che proprio non gli. Parole che ha scritto nero su bianco per il libro Libro Dei Fatti 2023 che sarà pubblicato da AdnKronos. “Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto “televisivo”, un’che a me nonper niente. Spesso infatti è una facile scorciatoia perla televisione leggera e spensierata che se fatta bene sa essere autenticamente popolare. La televisione, per dirla “old style”, è un elettrodomestico. Un device che può essere acceso o spento. ...