Piaggio | la Consob blocca la stravagante finta Opa

(Di martedì 10 ottobre 2023) In rete un documento datato «31 settembre 2023» rivolto agli azionisti di: offerta di 3,5 euro per azione in una supposta Opa chehato d’urgenza ritenendola abusiva

Curiosità: A2A S.p.A. è una società multiservizi italiana, quotata alla Borsa di Milano, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. È attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica (seconda in Italia per capacità installata), gas, gestione rifiuti, nei servizi ambientali e nello sviluppo di prodotti e nei servizi per l'efficienza energetica, l'economia circolare, la mobilità elettrica e le città intelligenti.

CONSOB blocca OPA abusiva di JSC Handel su Piaggio LA STAMPA Finanza

Consob blocca Opa abusiva di Jsc Handel su Piaggio - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La Consob ha bloccato una "abusiva offerta pubblica di acquisto" su Piaggio promossa da JSC Handel Gruppe. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la Commissione di sorveglianza sui mercati ...La Consob ha bloccato un'offerta pubblica di acquisto abusiva su Piaggio promossa da Jsc Handel Gruppe, disponendo la cessazione temporanea per 30 giorni. L'offerta prevedeva l'acquisizione di una par ...