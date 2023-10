Perfino il disastro del Vajont è colpa del governo | l' ultima follia della sinistra

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo le liti sul 25 Aprile e sul 2 Giugno, ecco quelle, surreali, sul. Ma cosa si può dire sul 9 ottobre, la data del? Mai sottovalutare il Pd, perché - incredibile ma vero - riesce a dare ladisgrazia al. Ecco come i dem e lasono riusciti a realizzare il triplo salto carpiato. Clicca qui, registrati a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Alberto Busacca

... ma che in questovede sicuramente anche un'opportunità. Da gennaio centinaia di migliaia ...voluto da Netanyahu per togliere alla Corte suprema il potere di sindacare le decisioni ele ......eundici braccianti thailandesi...'. ha detto infine Massimiliano, annunciando che Unomattina avrebbe seguito l'evolversi degli eventi, occupandosi però anche di altri temi, come il...

Vajont 1963-2023 | Una Storia di Rainews RaiNews

Vajont, lunedì l'anniversario della strage che oggi si fa spettacolo ... Friuli Sera

Del 1957 è la prima relazione che segnala l’instabilità geologica del Monte Toc che sovrasta l’invaso. Alle 22.39 di quella sera una massa di 250 milioni di ...