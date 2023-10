Perché abbiamo fallito | l' ammissione dell' ex capo degli 007 israeliani

(Di martedì 10 ottobre 2023) La reazione di Israele sarà violentissima, anche se a Gaza ci sono molti civili presi prigionieri. "Elimineremo Hamas con o senza i nostri ostaggi. Lo stato di Israele non può più permettersi di avere certi vicini", ha detto Jacob Perry, ex direttoreo Shin Bet (Agenzia di sicurezza interna israeliana) in onda lunedì 9 ottobre a "Quarta Repubblica", su Rete. Intervistato da Nicola Porro l'ex007 sèiega che l'attacco di Hamas è "stato un vero shock. Una sorpresa vera e propria. Lo Shin Bet, il Mossad, l'intelligence'esercito, nessuno aveva idea di che cosa sarebbe successo. Ovvero, centinaia di terroristi che penetrano dalla Striscia di Gaza in Israele, buttano giù barriere, entrano negli insediamenti e uccidono quasi 1.000. Ne hanno feriti 2.500, forse anche di più". ...

Non è stata una sfida facile, dobbiamo ricordarlo,in molti non guardavano di buon occhio l'... Per farlobisogno di tutte le tecnologie: quelle già in uso, quelle che stiamo ...E molti anni dopo, nel 2000,innovato portando in tv il primo reality, il 'Grande Fratello': 100 giorni davanti alle telecamere per ragazze e ragazzi sconosciuti che mai erano entrati in uno ...

Spugna: "Abbiamo le qualità per vincere, ma dovremo fare attenzione" AS Roma