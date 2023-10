Per il suo prossimo show Pharrell porterà Louis Vuitton a Hong Kong

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo loal Pont Neuf di Parigi,presenteranno la Collezione Prefall Uomo 2024 adil30 novembre in una location ancora top-secret. Si tratta della prima sfilata del brand ad, il coronamento di un legame iniziato oltre 40 anni fa, quando nel 1979 fu aperto il primo negozioa East Tsim Sha Tsui. Il rapporto si è poi andato a fortificare negli anni, dando vita alle aperture di diverse mostre, da A Passion for Creation a Time Capsule, fino a una City Guide dedicata che permette ai visitatori di scoprire la città diattraverso un punto di vista unico....

IL VIDEO DEL FOLLE GESTO DI PAIRE In seguito Paire, ormai scivolato ben fuori dalla Top 100 Atp, ha affidato ai suoi canali social il seguente messaggio di sfogo e di parziali scuseil...Lacrime di gioiaCarolina Marconi Carolina Marconi, dopo essere guarita dal cancro al seno, si ... 'Scusatemi non sono sparita - ha scritto nellungo post - ma sono state 3 settimane vissute ...

Intelligenza artificiale in sanità. Dal Garante Privacy il decalogo per ... Quotidiano Sanità

Hamas mostra per la prima volta il suo sistema di difesa aerea ... Repubblica TV

Se ogni epoca ha i suoi eroi, o “universali”, Francis Scott Fitzgerald è senz’altro un personaggio chiave dei ruggenti anni Venti americani, quantomeno in letteratura. Ma se anche questi eroi, a loro ...É giunto il momento dell'anno in cui occuparsi dell'intimo di stagione, liberare i cassetti dai reggiseni troppo vecchi e lisi per fare spazio ai nuovi bra in grado di accompagnarci nei prossimi mesi ...