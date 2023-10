Penalizzazione nella classifica di Serie A | bomba sul Napoli | Rudi Garcia trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) A gennaio del prossimo anno andrà in scena a Riyadh, in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana 2024. La competizione, per la prima voltasua storia, prevederà un nuovo format, quello delle final four. Ci saranno quattro contendenti, la squadra che ha vinto lo scudetto (), la secondata in campionato (Lazio) e le due finaliste di Coppa Italia (Inter e Fiorentina). Due semifinali secche e poi la finalissima per il titolo nazionale. La vincitrice dello scudetto sfiderà la finalista dell'ultima Coppa Italia, mentre la vincitrice del Trofeo nazionale se la vedrà con la secondata inA. Ma non è detto che saranno proprio queste quattro squadre a partecipare al torneo. Ile la Fiorentina (che si è accodata ai partenopei) potrebbero non partecipare ...