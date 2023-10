Paura al Tg1 | l’inviato in Israele scappa dai missili – Video

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Matteo Alviti - Tg1al Tg1 delle 20 perMatteo Alviti, ad Ashkelon, in, chedalla diretta con Giorgia Cardinaletti perché cadono nuovisulla città. Il giornalista scompare dal collegamento, che subisce un’immediata e inevitabile interruzione. La conduttrice, visibilmente colpita, commenta: “Capite, la situazione è molto delicata. Quindi pronti a tornare a vedere in che condizioni è il nostro inviato”. Il telegiornale prosegue e in un secondo momentotorna in collegamento, ma soltanto audio. Lo fa principalmente per rassicurare sulle sue condizioni e quelle di chi è con lui: “Stiamo tutti bene. E’ successo che, come spesso è accaduto in questi giorni, è suonato l’allarme anti aereo e davvero ci sono pochi secondi per raggiungere ...