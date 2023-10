Paullo for Kenya | «Nessuno ne parla | ma in Africa si continua a morire e sono circa 1000 i bambini delle missioni che hanno bisogno di cibo»

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’appello della associazione: «C’è ancora molto da fare in quanto c’è anche emergenza di acqua e invitiamo tutti coloro che ci leggono di dare un piccolo contributo. Basta davvero poco per fare tanto»

Paullo for Kenya: «Nessuno ne parla, ma in Africa si continua a ... 7giorni

Il Pd del Sudmilano deve cambiare strategia se vuole recuperare il ... Il Cittadino

In campo le polizie locali di San Donato Milanese (capofila), San Giuliano, Mediglia, Pantigliate, Paullo, Carpiano, Opera e Locate Triulzi dalle 20 di sabato sera fino alle 3 di domenica con ...Inaugurato il 16 settembre, il campo polifunzionale “Playground area” al parco San Tarcisio è chiuso: con il lucchetto al cancello d’ingresso e la recinzione tutt’intorno, gli utenti non sanno come si ...