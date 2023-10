Pattinaggio artistico a rotelle | World Cup obbligatori 2023 | i convocati dell’Italia per l’evento di Friburgo

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Manca sempre meno a uno degli ultimi appuntamenti della stagionedi: stiamo parlando dellaCupdi, evento dalla valenza storica in quanto sarà di fatto il primo Campionato del Mondo riservato alla disciplina distaccato dal circuito della rassegna iridata tradizionale. La competizione si svolgerà in Germania, precisamente presso la Freiburger Turnerschaft von 1844 didal 20 al 22 ottobre. La scelta non è certamente casuale: l’impianto tedesco infatti potrà garantire una buona visuale per tutti gli amanti della disciplina, vista la vicinanza delle gradinate con le tracce disegnate in pista. A rappresentare la Nazionale italiana saranno diciannove atleti tra categorie Cadetti e Seniores, ...