Patrick Zaki | bufera per le frasi su Netanyahu | nessuna condanna a Hamas

Leggi su free

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nel racconto sui social dell’attivista egizianonon c’è una sola foto o commento dell’attacco diin Israele e delle brutalità dei miliziani palestinesi sui civili israeliani. Ma il ricercatoreuna sola persona per la guerra: BenjaminSi espone sui social l’attivista egizianoe sulla sua pagina “X” scrive in riferimento a quanto sta accadendo in Israele: “Il ministro della Difesa israeliano annuncia il taglio delle forniture di cibo, acqua, elettricità e carburante a Gaza (Israele controlla tutto dentro e fuori l’enclave). Yoav Gallant definisce gli abitanti di Gaza ‘animali umani'”.e le considerazioni pesanti su Israele. Scoppia lasocial – ...