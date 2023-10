Parkinson e alzheimer | nel sonno c’è il segreto della cura | la scoperta rivoluzionaria

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 10 ottobre 2023) Alcune malattie neurodegenerative come ilo l’, preoccupano ancora: tuttavia compare una nuovalegata al. Sono molti anni che si sta cercando di far guarire i sempre più numerosi pazienti affetti da, ma c’è ancora molta strada da fare. Dopo la pandemia da Covid e in seguito allatecnologia a mRNA sembrava aperta unastrada ai vaccini contro le patologie che colpiscono il cervello, e anche contro i tumori. Secondo i ricercatori laper l’potrebbe essere fatta nel– Grantennistoscana.itAl momento, però, non si hanno ancora cure “miracolose” e la Ricerca va avanti, sperando di trovare ...