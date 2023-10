Paolo Stella e la verità sul GF | “Ho incontrato Alfonso e gli autori”

Leggi su biccy

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Grande Fratello è ancora alla ricerca di nuovi inquilini (presto dovrebbero entrare nella casa Jane Alexander e Giampiero Mughini) e a quanto pare in questi giorni glihanno voluto incontrare anche. Davide Maggio ha rivelato che l’influencer e scrittore ha sostenuto un provino: “Ha fatto un casting per entrare nella casa del Grande Fratello. L’esito però non è stato positivo. Sembra che sia stato ritenuto non abbastanza vivace e un po’ egoriferito. Adesso glivireranno su altri volti. I casting per il GF sono ancora aperti“.chiarisce la situazione sul Grande Fratello. Poco fa l’influencer ha spiegato di non aver preso un no daglidel GF.ha ammesso di aver ...