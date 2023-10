Panini Magazine | due nuovi volumi LEGO DREAMZzz

Leggi su funweek

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sono in arrivo duetitoli a temagrazie as (Comics):! – Costruttori di Sogni, già disponibile in edicola e online, e! – Il Mondo dei Sogni, in uscita il 20 ottobre. Insieme a Mateo e Zoey, i piccoli lettori potranno viaggiare tra il Mondo dei Sogni e il Mondo della Veglia, e salvare i sognatori da Re Nightmare e dal suo terribile esercito. In omaggio con il primo volume, la minifiguredi Mateo armato di matita, mentre con la seconda uscita la minifigure di Zoey con l’immancabile arco. Dueda leggere ma anche da giocare e disegnare. Con! – Costruttori di Sogni e ...