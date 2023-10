Pamela Pelle | chi era la moglie di Vincenzo Rinaldi del Rinaldi al Quirinale | morta dopo il parto

Un dolore indicibile ha colpito il famoso ristoratore romano, Vincenzo Rinaldi, che ha perso sua moglie 39enne,, dopo che aveva dato alla luce il loro terzo figlio. Un dolore affidato anche a poche parole sui social: 'Non mi puoi lasciare così. Cosa dico ai nostri tre gioielli Eri tu la nostra ...La data dell'autopsia per capire come è morta, la mamma di 39 anni di Mentana, in provincia di Roma, deceduta nella notte tra il 7 e l'8 ottobre all'ospedale SS Gonfalone di Monterotondo, verrà fissata domani, mercoledì 11 ottobre. ...

Pamela Pelle, moglie del ristoratore di Rinaldi al Quirinale, muore a 39 anni dopo il parto della terza figlia. Il marito ha sporto denuncia.