(Di martedì 10 ottobre 2023) Primoper il campionato diA1 dial maschile. Rispetto a settimana scorsa, con cinque incontri al mercoledì a causa delle Coppe Europee presenti nel week-end, questa volta tutti gli incontri andranno in scena. C’è attesa soprattutto per il big match alle 15.00: illigure tra Pro. Recchelini nettamente favoriti ma occhio alla squadra di Angelini che settimana scorsa è riuscita nel colpaccio contro il Brescia. Proprio i lombardi di Sandro Bovo proveranno a trovare nuovamente la rotta giusta, anche se non sarà facile, vista la trasferta siciliana contro l’Ortigia. Vanno a caccia dellavittoria di fila il Telimar, che ospita il De Akker, e il Trieste, che riceverà in ...

ci sarà la partita con la Pro Recco. Il Savona arriva con un bel trittico di vittorie tra cui quella sul Brescia. Che partita sarà 'Sarà un'ottima partita di allenamento con i migliori del ...è previsto un nuovo incontro tra le parti, mentre il 17 ottobre è in programma anche una riunione con World Aquatics , la federazione internazionale. Europei di: un'occasione per ...

Pallanuoto: domani la terza giornata di Serie A1, in programma il turno infrasettimanale. Derby Recco-Savona OA Sport

Pallanuoto M/ Domani a Recco il derby con il Savona LevanteNews.it

L’aggravarsi della situazione politico-militare in Israele mette in pericolo gli Europei di pallanuoto in programma a gennaio: European Aquatics ne ha già parlato col comitato organizzatore ...Un’Ortigia ricaricata dalla bellissima vittoria in Euro Cup si prepara a giocare il turno infrasettimanale di campionato, che le riserva un’altra sfida titanica. Domani pomeriggio, alle ore 15.00, all ...