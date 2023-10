Padova | continua la guerra contro gli autovelox | il secondo divelto da un trattore a Tribano

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 In Venetola lottagli, una battaglia senza quartiere avviata da alcuni “giustizieri” che stanno vandalizzando, sabotando e distruggendo le macchinette chellano la velocità. Già nel mese di agosto a Cadoneghe, in provincia di, fu abbattuto l’della discordia, così chiamato poiché in grado di erogare ben 24.000 multe nel giro di un mese. Ebbene quell’fu fatto esplodere con una bomba e sul posto furono ritrovate anche tracce di polvere da sparo usate evidentemente come innesco. Nel mirino dei “terroristi” degliè finita un’altra macchinetta, sempre a, sulla Monselice mare a. Sabotato un altro ...