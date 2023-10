Otero | 'Mbappé è nato per giocare al Real Madrid | arriverà nel 2024 E su Al-Khelaifi'

Commenta per primo José Manuel, membro del consiglio di amministrazione del Real Madrid, ha spiegato perché, a suo parere, ... podcast spagnolo: 'ha avuto, e non ha avuto, l'opportunità di ...Commenta per primo José Manuel, membro del consiglio di amministrazione del Real Madrid, ha spiegato perché, a suo parere, ... podcast spagnolo: 'ha avuto, e non ha avuto, l'opportunità di ...