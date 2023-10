Oroscopo Branko martedì 10 ottobre 2023 | Gemelli tesi

Leggi su zon

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’diper oggi,10Ariete Cari Ariete, finalmente dopo un periodo difficile e di stress potete recuperare le energie perdute. La settimana procede all’insegna del relax, ne avete bisogno. Nei prossimi giorni ritroverete la giusta carica per affrontare sfide complesse. Toro Cari amici del Toro, il Sole nel Toro provoca intolleranza ad alcuni rapporti. Ci vuole poco a farvi perdere la pazienza. Forse dovreste imparare a sopportare e sopportarvi di più e meglio. Stringete i denti e non prendete decisioni affrettate. Una gita fuori porta potrebbe allontanare i pensieri negativi.Cari, la tensione in casa si fa sentire. Non lamentatevi e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Nonostante qualche piccola lite, ...