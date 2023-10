Ora Schlein condanna Hamas | Attacco gravissimo Ma spuntano i tweet del 2014

...sforzo per tutelare la vita dei bambini e arrivare all'immediata liberazione' ha proseguito. L'unica divisione da fare emergereè tra chi vuole una pace duratura e chi vuole il terrore', ...Roma, 10 ott. " "Chi compie scempi come Hamas è nemico dei palestinesi". Così Ellyalla Camera. "E' chiaro l'obiettivo di Hamas di dare il colpo definitivo all'Anp. Dobbiamo ...fare emergere...

Ora Schlein condanna Hamas: "Attacco gravissimo". Ma spuntano i ... ilGiornale.it

Schlein, isoliamo Hamas, attacco gravissimo a Israele - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Elly Schlein, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto ... L'unica divisione da fare emergere ora è tra chi vuole una pace duratura e chi vuole il terrore". Un corpo al cerchio e uno alla ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ...