Ora basta con gli aiuti umanitari che finanziano Hamas

(Di martedì 10 ottobre 2023) La carta costitutiva distabilisce che «non esiste soluzione alla questione palestinese se non nella guerra santa» e propugna la creazione di uno Stato islamico in tutta la Palestina storica, quella delimitata dai confini del pre-'48, con l'obiettivo irrinunciabile di «distruggere Israele». Per questo l'organizzazione terroristica si oppone strenuamente agli accordi di pace siglati nel '93 a Oslo dall'Olp di Arafat, ed è padrona di Gaza da quando vinse le elezioni parlamentari palestinesi del 2006 dopo una breve guerra civile contro Fatah, il movimento che governa la Cisgiordania. Ma chi sono i finanziatori di? All'inizio soprattutto Arabia Saudita e Siria, ora altri Paesi arabi come il Qatar, ma il protettore strategico è da tempo l'Iran, che sborsa più di cento milioni di dollari l'anno per sostenere le operazioni terroristiche contro il ...