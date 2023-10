Opposizione | che occasione sprecata su Israele

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) La giornata odierna si era aperta con la disponibilità del Partito democratico a una mozione unitaria in Parlamento sull’impegno del governo italiano in merito al conflitto ine l’apprezzamento dem alle parole di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Si è chiusa, almeno alla Camera prima dell’informativa dello stesso Tajani al Senato, con il parere favorevole del governo a tutte le risoluzioni presentate a Montecitorio. Sì a quella della maggioranza (con lieve riformulazione), sì a quella di Azione-Italia Viva, sì a quella di +Europa, sì a quella di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra (pur chiedendo di togliere il punto 5 secondo cui il processo di pace, negli ultimi anni, “è stato messo in grave crisi da iniziative unilaterali da entrambe parti, come i continui attacchi missilistici provenienti da ...