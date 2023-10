Onu | Oms e Unicef in campo per chiedere corridoi umanitari a Gaza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Garantire l’accesso agli aiutisudove la situazionea era già critica prima di queste ostilità”: sono parole nette quelle di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, sula conflitto in Medio Oriente tra Israele e Palestina. “Materiale medico, cibo, carburante e altri beni sono disperatamente necessari, – dice Guterres – così come l’accesso al personaleo. Gli aiuti e l’ingresso di forniture di base adevono essere facilitate, e le Nazioni Unite continueranno a compiere ogni sforzo per mettere a disposizione aiuti in risposta a questi bisogni”. Guterres: “Garantire l’accesso agli aiutisudove la situazionea era già critica prima di queste ostilità” L’intervento segue una ...