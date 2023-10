Onu | L' assedio di Gaza è contro il diritto internazionale

(Di martedì 10 ottobre 2023) "L'imposizione di unche mette a rischio la vita dei civili, privandoli dei beni essenziali per la sopravvivenza è proibita dalumanitario". Così l'alto commissario Onu per i diritti umani, Volker Turk, ha condannato la decisione di Israele di fermare l'ingresso...

...resta della loro casa - Reuters Oltre 137mila gli sfollati palestinesi L'Unrwa - agenzia dell'... "L'totale è illegale" L'totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto ...Con l'aggravarsi del conflitto in Medioriente interviene direttamente l'dichiarando che l'totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale. Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha sottolineato in un ...

Onu: assedio totale di Gaza viola diritto internazionale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Onu contro l'assedio totale di Israele alla Striscia di Gaza: "Vìola il diritto internazionale", il motivo Virgilio Notizie

L'esercito israeliano annuncia di aver liberato e minato tutti i territori confinanti con la Striscia di Gaza. Il ricatto di Hamas: un ostaggio ucciso per ogni edificio bombardato sulla Striscia. Anch ...L'Organizzazione mondiale della salute (Oms) chiede l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele.