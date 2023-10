Omicidio Salvaggio a Buccinasco | arrestato l’autista del killer del broker della droga “Regolamento di conti non legato alla mafia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) A due anni dall’del narcotrafficante Paolo, i carabinieri del comando provinciale di Milano hannoun uomo per il suo coinvolgimento nell’agguato in pieno giorno avvenuto acon cui “Dum dum” è stato freddato. Si tratta del 45enne Benedetto Marino, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, responsabile secondo il nucleo investigativo di avere fatto da autista a uno deiche a bordo di uno scooter hanno sparato a. L’arresto è stato eseguito in Sicilia, in provincia di Catania, su ordine di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Milano. Secondo quanto emerge dalle indagini l’sarebbe stato una vendetta personale a seguito di animosità nate in carcere. Non c’entrano, come molti avevano ipotizzato ...