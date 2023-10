Omicidio Paolo Salvaggio | svolta nelle indagini | arrestato un pregiudicato 46enne

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nell’agguato organizzato per ucciderel’11 ottobre 2021 c’era anche lui, unmilanese di 46 anni. Benedetto Marino è statonel Catanese all’alba di oggi Si era rifugiato in Sicilia Benedetto Marino, dopo l’didell’11 ottobre 2021 e qui è stato catturato dai Carabinieri. L’uomo è accusato di essere coinvolto nell’agguato del 60enne, ribattezzato come “Dum Dum”, in onore dei proiettili a espansione.dei Carabinieri di Milano, fermato euno dei killer: ilBenedetto Marino (free.it)Il ...

... hanno intenzione di incontrare Oscar Del Dò, il pilota dell'aereo Pony 4, indagato per disastro ecolposo. 'Abbiamo espresso il desiderio di incontrarlo' ha dichiaratoOrigliasso in ...... realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di Sannell'ambito del bando Simbiosi ...//www.104news.it/2019/07/31/aperto - un - fascicolo - per -- colposo - in - relazione - ...

Omicidio di Paolo Salvaggio «Dum Dum»: arrestato un uomo in Sicilia. «Fa parte del commando di Buccinasco» Corriere Milano

Arrestato un uomo per l'omicidio di Paolo Salvaggio, il ... Fanpage.it

Un arresto a Catania in relazione all’omicidio di Paolo Salvaggio, il 60enne pluripregiudicato noto come Dum Dum ucciso con tre colpi, tra cui uno in pieno viso, la mattina dell’11 ottobre 2021 a ..."Abbiamo espresso il desiderio di incontrarlo" ha dichiarato Paolo Origliasso. Domani i funerali della bimba di 5 anni e lutto cittadino nel comune di San Francesco al Campo, nel torinese I genitori d ...