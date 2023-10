Oltre mille morti israeliani | bimbi decapitati in un kibbutz | Striscia | 800 vittime | Usa a Israele | risposta proporzionata | No Ue al

La Casa Bianca vuole quindi che Israele reagisca al feroce attacco di Hamas in modo 'proporzionato', ma non ha precisato se ci sono dei limiti che non dovrebbe oltrepassare,al monito a non ...In un kibbutz ritrovate teste di bimbi e neonati mozzate da Hamas. L'esercito israeliano conferma che sonogli israeliani uccisi nell'attacco di Hamas. L'Onu: 'Assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale'. A Pratica di Mare atterrati i primi due voli da Tel Aviv con a bordo gli ...

GUERRA IN ISRAELE, OLTRE MILLE MORTI PER IL RAID DI HAMAS, 830 NELLA STRISCIA. L’ESERCITO: “40 BAMBINI MASSACRATI IN UN KIBBUTZ”. La notizia più orribile, se confermata, arriva dall’esercito ...16.40 Oltre 1.000 morti in Israele,830 a Gaza Al quarto giorno di guerra risuonano le sirene in diverse città di Israele. L'esercito israeliano prosegue gli at- tacchi aerei nella Striscia di Gaza.I- ...