Olimpiadi Parigi 2024 | il CIO a Mumbai è chiamato a decidere sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, è arrivato a, in India, dove si svolgerà la riunione del Comitato Esecutivo del CIO, in programma da giovedì 12 a sabato 14, che sarà seguita dalla Sessione del CIO, prevista da domenica 15 a martedì 17 ottobre. Sono diversi i temi di interesse da trattare nella Sessione del CIO: innanzitutto potrebbe essere presentata almeno una bozza di candidatura dell’India ad ospitare lee le Paralimpiadi del 2036, anche se pare che il Paese asiatico possa trovare grande concorrenza, con almeno altri 10 Paesi interessati. La Sessione del CIO, però arriva in un momento cruciale, con diverse decisioni chiave ancora da prendere, tra le quali vi sono quella circa ladeglie bielo...

A differenza dell'unica precedente apparizione ai Giochi di1900, il cricket non si disputerà in due inning per parte. Il formato proposto per il lacrosse è Lacrosse Sixes, apparso in ...... lanciato OnLocation il programma ufficiale di ospitalità Maccarani: 'I miei non erano abusi, le Farfalle avi stupiranno' Leggi i commenti: tutte le notizie 9 ottobre - 19:41

Olimpiadi - Ranking, Italia lontana dalle prime posizioni: ci saranno solo 3 azzurri a Parigi 2024 per la prova in linea Eurosport IT

Si esprimerà tra sport e musica l’evento di apertura della 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del veneto 2023/24 intitolata Peripezie!, firmata dal Direttore artistico e musicale OP ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...