Oggi sciopero taxi

Dopo la contestazione delle tende sul caro affitti, gli scontri di Torino, lodei ... abbandono e oppressione venissero perpetuati impunemente nei confronti dei palestinesi cheportano ...- - > Lodei tassisti a Torino - Ansa . Disagi, soprattutto nelle grandi città, per lodei taxi proclamato dai sindacati di base e da altre sigle contro le norme contenute nel "decreto asset". Altre ventiquatt'ore di passione e di ...

Sciopero dei trasporti lunedì 9 ottobre, stop di bus, metro e tram: le fasce garantite Corriere della Sera

Parte la due giorni di scioperi. Oggi mezzi pubblici, domani tocca ai taxi la Repubblica

Taxi in sciopero oggi in tutta Italia con l'eccezione dei tassisti aderenti a Uritaxi. Ma perché protesta una categoria che sempre più spesso non è in grado di fornire il servizio richiesto per palese ...In corso oggi 10 ottobre 2023 lo sciopero dei taxi proclamato a livello nazionale da Usb-taxi, Orsa-taxi e Fast Confsal-taxi. Le auto bianche restano ferme per 24 ore in tutte le città d'Italia ...