Oggi gli israeliani sono vittime e a loro va il mio pensiero Ma la storia non si cancella

(Di martedì 10 ottobre 2023) Israele è un pezzo di Europa trapiantato nel sud est del Mediterraneo, all’avanguardia in molti campi. Attraverso i suoi bandi, l’Unione Europea chiede che le comunità scientifiche dei suoi paesi, inclusa Israele, collaborino con quelle dei paesi della sponda sud attuando una diplomazia scientifica che mira alla comprensione tra i popoli e a un diffuso progresso. Gaza ha ottime Università, con eccellenti ricercatori ma, in genere, i palestinesi hanno altro a cui pensare, prima di dedicarsi alla ricerca scientifica. Se dovessi vivere sulla sponda sud del Mediterraneo, non avrei dubbi: sceglierei Israele, dove la democrazia prevede che nel Parlamento ci sia un partito palestinese, dove una forte opposizione interna critica la politica di Israele che occupa territori, distrugge case con i bulldozer, stabilisce insediamenti nelle terre “conquistate” e compie migliaia di omicidi ...