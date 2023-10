Obbligo vaccino Covid | a Ivrea Ministero Salute e Agenzia delle Entrate condannati a risarcire 10 persone non inoculate; Illegittimo multarli perchè senza dosi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Erano stati multati per “non aver fatto ilanti-19”, che all’epoca dei fatti era stato reso “obbligatorio” per alcune categorie, come ad esempio anziani e fragili. Una decina di cittadini del Canavese aveva quindi deciso di ricorrere alle vie legali, è stato poi il giudice di pace di I