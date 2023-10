Nuovo show tra Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne | insulti e web in delirio

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nella messa in onda di oggi dic’è stato unscontro tra Raffella e. Le due corteggiatrici di Brando hanno avuto una discussione causata da alcune dichiarazioni fatte dalla D’Orsi dietro le quinte, che hanno riguardato anche la napoletana. Quest’ultima, dopo essere stata ripresa dal tronista, non ha perso occasione per levarsi tutti i sassolini dalla scarpa. Vediamo cosa è successo. Lo scontro traè tra le corteggiatrici di Brando e, in men che non si dica, è riuscita a conquistare il pubblico, sia in studio, sia da casa. Il motivo di tanto clamore risiede nel fatto che la giovane è solita manifestare le sue opinioni in maniera molto colorita, in perfetto ...

Il primo appuntamento si è tenuto al JMuseum dove c'è stata l'inaugurazione delTrophies ... L'evento Together Black and Whitevedrà le più grandi leggende della Juventus. In campo si ...... il graffiante talkdi Rai 2 giunto alla terza puntata stagionale. Insieme a Emma Bonino e Stefania Nobile , per questoappuntamento la padrona di casa intervista anche Federico Fashion ...

GialappaShow, al via la nuova stagione su TV8 e Sky Uno. Dal 16 ottobre Sky Tg24

Time of My Life il nuovo show di Holly's Good al Jerò di Roma UnfoldingRoma

L'ultimo degli episodi della nuova stagione ci ha lasciato con una rivelazione inaspettata e molto importante per il futuro della serie ..."Non si può escludere il rischio di penalizzazione per il Napoli in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa italiana in terra araba. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può ...