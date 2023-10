Nuovo record per il buco dell’ozono | mai così grande in 44 anni

Leggi su quifinanza

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ilsopra l’Antartide, che era precedentemente in fase di restringimento con la prospettiva di chiudersi definitivamente entro qualche decennio, sta ora dimostrando dimensioni sorprendentemente grandi secondo le nuove misurazioni. I dati acquisiti dal satellite Copernicus Sentinel-5P il 16 settembre 2023 indicano un’area con uno strato di ozono ridotto che copre una superficie di 26 milioni di chilometri quadrati. Per mettere questa cifra in prospettiva, equivale a una superficie tre volte piùdel Brasile. Ilsopra l’Antartide si posiziona al decimo posto tra le estensioni rilevate negli ultimi 44. Ildi estensione massima si è verificato nel 2000, quando ilcopriva ...