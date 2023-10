Nuovi contagi da virus Chikungunya | cosa sapere al riguardo | come riconoscerlo e cosa fare

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 10 ottobre 2023) In Italia sono stati registrati diversi casi nel 2023 di. Scopriamo i sintomi da riconoscere,avviene ilo e quale pericolo per la salute comporta. Ilprovoca una malattia virale che causa un forte dolore alle articolazioni.significa, infatti “che si contorce”.Chikunguya,riconoscere i sintomi – Ilovetrading.itL’ultimo caso dio è stato registrato a Trieste. Il Sindaco Roberto Dipiazza ha subito disposto una disinfestazione a Valmaura per evitare altri casi. Ad essere colpiti nel 2023 anche tre cittadini in Veneto e uno a Sansepolcro, in Toscana (provincia di Arezzo). La prima epidemia nota causata dal...