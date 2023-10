Nuova penalizzazione | così cambia la classifica in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un nuovo scandalo potrebbe coinvolgere laA: possibilestravolta, ecco cosa succede Seppur siano arrivate le consuete smentite di rito, il Napoli e la Fiorentina hanno sollevato obiezioni sulla sede e sulle date della Supercoppa e si sono dette pronte a non partecipare al torneo. Le due società diA potrebbero non partecipare alla prossima edizione della Supercoppa italiana 2024, che andrà in scena tra il 21-22 (semifinali) e 25 gennaio (finale) a Riyadh, in Arabia Saudita, con laformula della Final Four. Questa improvvisa incongruenza nel calcio italiano è dovuto a diversi fattori. In primo luogo, Napoli–Fiorentina è la gara inaugurale della competizione, e i contratti sono già stati firmati, con un guadagno di 23 milioni di euro in ballo. Inoltre, ...