(Di martedì 10 ottobre 2023) È una McLaren col vento in poppa quella reduce dalle gare di Suzuka e Losail. Il sorpasso su Aston Martin, nella corsa al quartonel mondiale Costruttori , è considerato - visti i valori tecnici ...

Fare Il week end in Qatar è stato da incorniciare e, dopo la gara, è unambizioso quello che commenta la possibilità di andare all'attacco della terza posizione . Le Ferrari resta molto ...I compagni che si toccano per troppa, Hamilton che ha sicuramente esagerato, Russell che ...pure e forse un po' sacrificato) senza che questo sia ormai una sorpresa per tutti. Una ...

Norris, ambizione terzo posto Ferrari: "Siamo fiduciosi quant'è giusto esserlo" Autosprint.it

F1, il GP del Qatar potrebbe essere decisivo per Verstappen Virgilio

Sposta il bersaglio sul terzo posto nel mondiale Costruttori, Lando Norris, dopo le prestazioni del Qatar. La matematica concede speranze di recupero, le prestazioni pure: basteràI piloti Oscar Piastri e Lando Norris hanno concluso rispettivamente al secondo e terzo posto, offrendo una performance straordinaria. Norris, in particolare, ha avuto una gara stressante ma fruttuosa ...