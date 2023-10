“Non sarà più il prete a celebrare” Rivoluzione in chiesa per la messa | da chi sarà sostituito

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Cambiamenti in vista per i fedeli. Indurante lapotremmo non vedere i preti, ma qualcun altro al loro posto. Questa la notizia che si sta diffondendo in queste ore e che potrebbe far arrabbiare molte persone. La decisione sarebbe una vera e proprianel mondo cattolico, infatti cida abituarsi a questa novità storica. Che partirà, stando a quanto rivelato, da una diocesi in particolare che si trova nella regione Liguria. Non è mai successo finora, ma ben presto inpotremmo non vedere durante lai preti, ma altre persone che celebrerebbero l’evento religioso. Quindi, il sacerdote non starebbe all’altare ma al suo posto sarebbero prescelte altre persone. A parlarne dettagliatamente è stato il settimanale Il Cittadino, che ha ...