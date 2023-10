Non confondiamo antisionismo con antisemitismo

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 10 ottobre 2023) Probabilmente è uno degli equivoci terminologici più longevi della storia del secolo breve e di questo primo quarto di XXI secolo. Con l’escalation improvvisa del conflitto israelo-palestinese, i media tornano a darvi ampio spazio. L’operazione lanciata da Hamas ha esposto Israele a perdite civili importanti, con il numero di morti che sale di ora in ora, e centinaia di ostaggi che sono stati portati nei tunnel della striscia di Gaza e pronti ad essere utilizzati come moneta di scambio. Dall’altro lato, lo Stato di Israele ha risposto nella maniera più aggressiva possibile, avviando un bombardamento a tappeto dei territori palestinesi e colpendo anche degli ospedali civili. Il ministro della Difesa israeliano ha affermato che verrà portato avanti l’assedio totale di Gaza, tagliando ogni tipo di rifornimento possibile: benzina, cibo, acqua. Nulla potrà entrare in Palestina. E ...