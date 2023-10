(Di martedì 10 ottobre 2023) Il sindaco diLaura Castelletti ha detto no alla proposta di illuminare il palazzo comunale della Loggia con idi. Lo rendono noto i capogruppo dei partiti di centrodestra, in opposizione a, e l'associazione Italiadi

Palazzo Loggia non sarà illuminato con idi: la decisione dell'amministrazione comunale guidata da Laura Castelletti è stata resa nota dai capogruppo dei partiti di centrodestra e dall'associazione Italia -di Brescia..../ AFP Qualcosa si muove nel calcio europeo dopo le strazianti notizie che arrivano dae ... Deve ancora decidere se illuminare l'arco di Wembley con idella bandiera israeliana durante l'...

"No ai colori di Israele": è bufera nel Comune di Brescia ilGiornale.it

La solidarietà di Roma e New York, illuminate con i colori di Israele RaiNews

'Tra qualche minuto sara' proiettata sulla facciata esterna del Senato la bandiera israeliana con un apposito proiettore - quindi non solo i ...Il sindaco di Brescia Laura Castelletti ha detto no alla proposta di illuminare il palazzo comunale della Loggia con i colori di Israele. Lo rendono noto i capogruppo dei partiti di centrodestra, in o ...