hanno segnato 30 punti in 8 partite di fila in regular season, quinta striscia più lunga ... Ma dopo aver perso'Davious White - perno della secondaria (per correre ai ripari hanno firmato ...

Niners tre spanne sopra a tutti. Patriots-Belichick: è ora di dirsi addio La Gazzetta dello Sport

49ers' George Kittle reels in three TDs against Cowboys on SNF - ESPN ESPN

San Francisco sta dominando questo avvio di stagione. Phila - unica altra imbattuta - la sola alternativa nella Nfc. New England allo sbando dopo lo 0-34 casalingo ...It’s no surprise the Las Vegas Raiders (1-3) are struggling on defense through four games, but their offense was expected to be good. Instead, through four games, the Raiders have one of the worst ...